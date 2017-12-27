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Чубарова удивила позиция правительства Украины по инициативам «Меджлиса»
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    Чубарова удивила позиция правительства Украины по инициативам «Меджлиса»

    16:05  27 Декабря 2017  /обновлено: 16:06  27 Декабря 2017
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    Чубарова удивила позиция правительства Украины по инициативам «Меджлиса»

    Киев, 27 декабря. Глава «Меджлиса»1 Рефат Чубаров пожаловался на правительство Украины, которое отказывается поддержать любой документ организации без приказа президента страны Петра Порошенко или премьер-министра Владимира Гройсмана.

    Глава запрещенного в России «Меджлиса» заявил в эфире программы «Вопрос национальной безопасности», что члены украинского правительства отказываются поддерживать его организацию. Чубарова удивила такая позиция правительства Украины по инициативам «Меджлиса».

    «Позиция правительства, мягко говоря, вызывает удивление», — признался он.

    «Если говорить об этапе согласования, если честно говорить, он блокируется…» — констатировал Чубаров, который является также депутатом Верховной рады.

    Чубарова удивила позиция правительства Украины по инициативам «Меджлиса»

    Он отметил, что правительство отказывается что-либо делать без прямых указов руководства.

    «Мне кажется, в нашем правительстве привыкли к двум вещам, но они взаимосвязаны — никто не хочет брать на себя ответственность, и никто не начинает работать, пока не будет грохот по столу кулаком, хотя бы от премьер-министра», — заключил глава «Меджлиса».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #порошенко #гройсман #правительство #меджлис #чубаров
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