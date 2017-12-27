Сирия новости 27 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Духуру, ССА убила нескольких бойцов SDF в Алеппо

Сирия, 27 декабря. САА при поддержке ВКС РФ продвигается к аэродрому Абу Духур, в перестрелках между ССА и SDF в Алеппо погибло несколько бойцов курдского ополчения, ВВС Турции убили 17 бойцов РПК на севере Ирака. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию против террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продвигаются к авиабазе Абу Духур, атакуют «Джебхат ан-Нусру» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет обстрел позиций SDF в Алеппо.

Курды: потеряли нескольких бойцов в Алеппо.

Провинция Алеппо

В окрестностях города Манбидж зафиксированы боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF). Информационное агентство Almanar News передает, что боевики «свободной армии» убили нескольких курдских ополченцев, еще ряд бойцов SDF попали в плен ССА.

Правительственные войска при поддержке ВКС РФ продолжают наступать на позиции «Джебхат ан-Нусры» в регионе. По данным военного источника в Telegram (@EMCnewscenter1), артиллерия армии САР ведет обстрел зон дислокации террористов в окрестностях поселения Аль-Малла. Также Telegram-канал (@EMCnewscenter1) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по опорным пунктам «Тахрир аш-Шам» в районе Ар-Рашидин.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) к аэродрому Абу Духур, передает местный источник в Telegram (@EMCnewscenter1). Российская авиация наносит удары по зонам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях авиабазы и стратегического города Абу Дали, расположенного на пути следования правительственных сил. Также ВКС РФ бьют по укрепрайонам «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Тамана на юго-востоке провинции Идлиб, и в окрестностях деревни Зувейтин в восточной части региона.

Ранее сообщалось, что террористы «Джебхат ан-Нусры» без видимых причин арестовали мирного жителя поселка, расположенного на юге провинции Идлиб.

Провинция Хама

ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации «Джебхат ан-Нусры» на территории провинции Хама. По данным военного Telegram-канала (@EMCnewscenter1), российская авиация бьет по позициям радикальных исламистов в окрестностях поселений Маалюля, Джубб Аль-Сакр и Рахаджан на востоке региона. Под прикрытием российских ВКС Сирийская арабская армия (САА) атакует позиции исламистов «Ан-Нусры» в районе Аль-Мушейрифы. Об этом пишет в сети Telegram (@EMCnewscenter1) местный источник.

Недалеко от населенного пункта Аль-Латамина отмечаются интенсивные перестрелки между боевиками и правительственной армией, передает Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

Ирак

Полиция провинции Басра арестовала на пропускном пункте недалеко от города Кармат Али двух террористов «Исламского государства»1. Об этом сообщает информационное агентство Alsumaria News.

ВВС Турции продолжают наносить удары по подконтрольным Рабочей партии Курдистана (РПК) территориям на севере Ирака. По данным информагентства Alsumaria News, под ударами турецкой авиации погибло 17 бойцов курдского ополчения. За несколько боевых вылетов ВВС Турции атаковали 41 объект РПК.

Бойцы народного ополчения «Хашд аш-Шааби» обнаружили большое количество военной формы в районах Хамрин и Аль-Ужейл провинции Дияла. По данным Alsumaria News, склад принадлежал террористам «Исламского государства». Предполагается, что армейская одежда предназначалась для маскировки при организации терактов в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)