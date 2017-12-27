WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов с января

Москва, 27 декабря. Система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для смартфонов и планшетов WhatsApp перестанет поддерживать операционные системы ОС Windows 8.0 и более ранние версии, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10. Как пишет International Business Times, отказ от поддержки данных систем начнется с 1 января 2018 года.

Согласно приведенным данным, он будет происходить постепенно, но в конце концов многие функции у владельцев таких устройств просто пропадут.

Кроме того, в новом году создатели сервиса планируют прекратить поддержку Nokia S60 и S40. Смартфоны, работающие на базе Android 2.3.7 и старше, в 2020 году ждет аналогичная ситуация.

Напомним, в октябре глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что у ведомства нет «острого запроса» на включение мессенджеров Viber, WhatsApp и Facebook Messenger в реестр организаторов распространения данных.