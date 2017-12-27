Жители Москвы увидят суперлуну в ночь с 1 на 2 января

Москва, 27 декабря. В ночь на 2 января жители российской столицы смогут наблюдать суперлуние, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Как отмечается в сообщении, в первую ночь нового года Луна будет находиться высоко над созвездием Ориона, в Близнецах. Новогоднее суперлуние можно будет наблюдать с вечера 1 января до утра 2 января при улови безоблачной и ясной погоды.

Максимальное сближение Луны и Земли произойдет в 5.25 по мск.

Отметим, что суперлуние — это редкое астрономическое явление, при котором Луна находится на минимальном расстоянии от Земли.

Ожидается, что 31 января 2018 года суперлуние совпадет с полным затемением Луны.