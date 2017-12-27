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Общество
Жители Москвы увидят суперлуну в ночь с 1 на 2 января
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    Жители Москвы увидят суперлуну в ночь с 1 на 2 января

    14:35  27 Декабря 2017  /обновлено: 14:36  27 Декабря 2017
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    Жители Москвы увидят суперлуну в ночь с 1 на 2 января

    Москва, 27 декабря. В ночь на 2 января жители российской столицы смогут наблюдать суперлуние, сообщает пресс-служба Московского планетария.

    Как отмечается в сообщении, в первую ночь нового года Луна будет находиться высоко над созвездием Ориона, в Близнецах. Новогоднее суперлуние можно будет наблюдать с вечера 1 января до утра 2 января при улови безоблачной и ясной погоды.

    Максимальное сближение Луны и Земли произойдет в 5.25 по мск.

    Отметим, что суперлуние — это редкое астрономическое явление, при котором Луна находится на минимальном расстоянии от Земли.

    Ожидается, что 31 января 2018 года суперлуние совпадет с полным затемением Луны.

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #новый год #суперлуние
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