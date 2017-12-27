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Путин потребовал от регионов ускорить реструктуризацию кредитов в частных банках
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    Путин потребовал от регионов ускорить реструктуризацию кредитов в частных банках

    16:00  27 Декабря 2017
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    Путин потребовал от регионов ускорить реструктуризацию кредитов в частных банках

    Москва, 27 декабря. Президент РФ Владимир Путин потребовал от региональных властей ускорить процесс реструктуризации кредитов, которые были взяты в частных банках под высокий процент.

    В среду на заседании госсовета глава государства напомнил, что сегодня у федеральных субъектов есть возможность получить государственное финансирование под низкий процент, однако «некоторые регионы не спешат перекредитовываться», они продолжают оставаться в кредитных отношениях с коммерческими банками.

    «Есть возможность перекредитоваться, уйти на низкий процент, получить государственное финансирование — нет, сидят до сих пор в коммерческих банках под большую процентную ставку. Кому даете заработать?» — приводит слова Путина РИА Новости.

    Глава государства подчеркнул, что лично пересмотрит ситуацию еще раз, и поручил более внимательно изучить и разрешить вопрос соответствующим ведомствам.

    «Обращаю внимание регионов и федеральных структур – все обязательства, взятые в рамках соглашения о реструктуризации, должны выполняться в полном объеме. Будем рассматривать это как важный показатель эффективности и результативности работы руководства регионов и ведомств», — заключил президент.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #регионы #перекредитование
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