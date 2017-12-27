Путин потребовал от регионов ускорить реструктуризацию кредитов в частных банках

Москва, 27 декабря. Президент РФ Владимир Путин потребовал от региональных властей ускорить процесс реструктуризации кредитов, которые были взяты в частных банках под высокий процент.

В среду на заседании госсовета глава государства напомнил, что сегодня у федеральных субъектов есть возможность получить государственное финансирование под низкий процент, однако «некоторые регионы не спешат перекредитовываться», они продолжают оставаться в кредитных отношениях с коммерческими банками.

«Есть возможность перекредитоваться, уйти на низкий процент, получить государственное финансирование — нет, сидят до сих пор в коммерческих банках под большую процентную ставку. Кому даете заработать?» — приводит слова Путина РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что лично пересмотрит ситуацию еще раз, и поручил более внимательно изучить и разрешить вопрос соответствующим ведомствам.