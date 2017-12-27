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Путин объяснил, как улучшить деловой климат в России
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    Путин объяснил, как улучшить деловой климат в России

    15:06  27 Декабря 2017  /обновлено: 15:07  27 Декабря 2017
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    Путин объяснил, как улучшить деловой климат в России

    Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что объединение усилий федеральных, региональных властей и бизнес-кругов улучшает деловой климат в стране. Глава государства отметил проработку нормативно-правовой базы, в точности, отмену свыше 50 избыточных для бизнеса админпроцедур. 

    Российский лидер Владимир Путин считает, что улучшение делового климата в стране требует системного подхода.

    «В последние годы мы смогли реализовать именно такой подход — усилия бизнеса, федеральных и региональных властей, Агентства стратегических инициатив — удалось все это объединить в рамках принципиально нового механизма», — пояснил президент. 

    Он добавил, что национальная предпринимательская инициатива позволила отменить свыше 50 административных процедур, которые были обременительны для представителей российского бизнеса. Такое заявление Владимир Путин сделал на заседании Госсовета по вопросам региональной инвестполитики.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #деловые круги
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