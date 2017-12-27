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Новогодний open air ждет жителей Кемерово в ночь на 1 января
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    Новогодний open air ждет жителей Кемерово в ночь на 1 января

    14:26  27 Декабря 2017  /обновлено: 14:27  27 Декабря 2017
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    Новогодний open air ждет жителей Кемерово в ночь на 1 января

    Кемерово,27 декабря. Жителей и гостей Кемерово ждет новогодний open air: всех приглашают встретить Новый год на площади Советов в ночь на 1 января.

    Кемеровчане смогут посмотреть выступления творческих коллективов, поучаствовать в конкурсе на самый лучший карнавальный костюм, который проведут Дед Мороз и Снегурочка, увидеть поздравления президента России Владимира Путина, губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и мэра города Ильи Сердюка.

    «В 1:58 на нулевом километре будет запущен фейерверк», — цитирует «Газета Кемерова» сообщение пресс-службы города.

    В два часа ночи начнется танцевальная программа. Жители и гости Кемерова смогут принять участие во флешмобе «Кемерово — моя иСТОрия» и поводить хороводы. Новогодний open air завершится в четыре часа утра.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кемерово #новый год
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