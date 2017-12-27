Новогодний open air ждет жителей Кемерово в ночь на 1 января

Кемерово,27 декабря. Жителей и гостей Кемерово ждет новогодний open air: всех приглашают встретить Новый год на площади Советов в ночь на 1 января.

Кемеровчане смогут посмотреть выступления творческих коллективов, поучаствовать в конкурсе на самый лучший карнавальный костюм, который проведут Дед Мороз и Снегурочка, увидеть поздравления президента России Владимира Путина, губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и мэра города Ильи Сердюка.

«В 1:58 на нулевом километре будет запущен фейерверк», — цитирует «Газета Кемерова» сообщение пресс-службы города.

В два часа ночи начнется танцевальная программа. Жители и гости Кемерова смогут принять участие во флешмобе «Кемерово — моя иСТОрия» и поводить хороводы. Новогодний open air завершится в четыре часа утра.