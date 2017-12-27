Стрелка с фабрики «Меньшевик» могут отправить на принудительное лечение — эксперт

Москва, 27 декабря. Директор фабрики «Меньшевик», который предположительно устроил стрельбу на территории предприятия, может избежать уголовного преследования, если будет признан невменяемым.

Как рассказал «Ридус» адвокат по уголовному праву юрбюро «Падва и партнеры» Александр Гофштейн, поведение забаррикадировавшегося на фабрике мужчины, а также письмо, которое он предположительно опубликовал в Интернете, наводят на мысль, что он психически нездоров.

«И тогда ему не грозит ни вышка, ни судимость, — его отправят на принудительное лечение в закрытое учреждение. То, как он себя ведет, ставит сильные сомнения в том, что он психически здоров», — заявил Гофштейн.

Психбольница не является наказанием, а, скорее, лечением, добавил адвокат.

Отметим, ранее эксперт по комплексной безопасности группы компаний «Витязь» Петр Фефелов рассказал в каком случае, по его мнению, сотрудники правоохранительных органов пойдут на крайние меры.

«Сам факт, что террорист ответил, означает его внутреннюю готовность к компромиссу, к торгу, — то есть он не собирается идти до конца, а может при каких-то условиях сложить оружие. А застрелить бандита для снайпера с хорошей позиции — как раз самое простое. (Это случится — прим. ФАН), только если попытки переговоров провалятся», — заявил он в интервью «Ридус».

Напомним, о том, что на территории фабрики «Меньшевик» в Москве произошло ЧП, стало известно 27 декабря в первой половине дня. По предварительной информации, бывший глава фабрики пришел на территорию предприятия с оружием и застрелил охранника.

Информация о том, что пришедший на фабрику «Меньшевик» удерживает заложников, не подтвердилась.