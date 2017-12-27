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Экономика
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Россия
Путин рассказал, на что регулярно жалуется бизнес
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    Путин рассказал, на что регулярно жалуется бизнес

    14:48  27 Декабря 2017  /обновлено: 14:49  27 Декабря 2017
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    Путин рассказал, на что регулярно жалуется бизнес

    Москва, 27 декабря. От представителей бизнеса регулярно поступают жалобы на действия контрольно-надзорных и силовых структур, заявил в среду на заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул, что чаще всего страдают от этих действий те предприниматели, которые работают в правовом поле, при этом в выигрыше оказываются бизнесмены, действующие в так называемой серой зоне экономики.

    Путин призвал четче координировать действия федеральных, региональных и муниципальных структур, пишет РИА Новости.

    «Очень важный момент — это эффективное взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных структур», — подчеркнул глава государства. 

    Напомним, также в среду в ходе заседания Госсовета РФ Владимир Путин призвал регионы улучшать деловой климат.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #бизнес #госсовет #регионы
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