Путин рассказал, на что регулярно жалуется бизнес

Москва, 27 декабря. От представителей бизнеса регулярно поступают жалобы на действия контрольно-надзорных и силовых структур, заявил в среду на заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что чаще всего страдают от этих действий те предприниматели, которые работают в правовом поле, при этом в выигрыше оказываются бизнесмены, действующие в так называемой серой зоне экономики.

Путин призвал четче координировать действия федеральных, региональных и муниципальных структур, пишет РИА Новости.

«Очень важный момент — это эффективное взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных структур», — подчеркнул глава государства.

Напомним, также в среду в ходе заседания Госсовета РФ Владимир Путин призвал регионы улучшать деловой климат.