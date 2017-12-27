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Политика
Путин призвал модернизировать систему среднего профобразования в России
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    Путин призвал модернизировать систему среднего профобразования в России

    14:27  27 Декабря 2017  /обновлено: 14:27  27 Декабря 2017
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    Путин призвал модернизировать систему среднего профобразования в России

    Москва, 27 декабря. В России необходимо провести модернизацию системы среднего профессионального образования, заявил президент страны Владимир Путин во время заседания Государственного совета по вопросам инвестиционной политики в регионах.

    Путин обратил внимание собравшихся, что инвестиционная привлекательность страны зависит не только от совершенствования нормативной базы, регуляторики. Глава государства подчеркнул, что необходимо обеспечить бизнес кадрами.

    Он призвал представителей власти быть «в самом тесном контакте с деловыми кругами, бизнес объединениями развивать профессиональное образование». Глава государства пояснил, что необходимо заниматься подготовкой в стране квалифицированных рабочих кадров, среди которых инженеры, специалисты.

    «Нужно подумать, о том, как организовать и модернизировать систему среднего профессионального образования на основе лучших отечественных и мировых стандартов», — заключил российский лидер.

    Путин призвал модернизировать систему среднего профобразования в России

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #госсовет #модернизация #среднее профобразование
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