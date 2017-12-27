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Путин призвал власти регионов улучшать деловой климат
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    Путин призвал власти регионов улучшать деловой климат

    14:22  27 Декабря 2017  /обновлено: 14:23  27 Декабря 2017
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    Путин: Необходимо вявлять успешные практики по улучшению делового климата в регионах

    Москва, 27 декабря. Региональные власти должны выявлять наиболее успешные практики по улучшению делового климата. Об этом заявил в среду президент Российской Федерации Владимир Путин.

    «Важен не только контроль и мониторинг применения нормативных законодательных норм, но и выявление наиболее успешных практик по улучшению делового климата. Причем оценку их эффективности должен давать сам бизнес», — подчеркнул Путин в своем выступлении на заседании Госсовета РФ, посвященном вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов.

    По словам российского лидера, государству необходимо ориентироваться на события, которые происходят в реальной жизни.

    Напомним, ранее глава государства Владимир Владимирович Путин указал на то, что российским властям стоит подумать об улучшении инвестиционного климата в стране.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин
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