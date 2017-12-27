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Путин назвал лучшие регионы России по привлечению инвестиций
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    Путин назвал лучшие регионы России по привлечению инвестиций

    14:26  27 Декабря 2017  /обновлено: 14:26  27 Декабря 2017
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    Путин назвал лучшие регионы России по привлечению инвестиций

    Москва, 27 декабря. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 21 регионе России фиксируется рост инвестиций в основной капитал, в десяти из них — на 40% в реальном выражении. При этом глава государства указал на то, что на фоне кризиса объем капиталовложений за последние три года несколько снизился — на 7,9%.

    «При этом в 21 регионе, напротив, зафиксирован рост инвестиций в основной капитал, — сказал российский лидер на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах. — Причем в 10 лучших субъектах этот рост составил почти 40% в реальном выражении».

    По его словам, в числе этих регионов — Ямало-Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкария, Якутия, Тульская, Мурманская, Ленинградская, Калининградская, Вологодская, Архангельская и Амурская области.

    Напомним, ранее Путин заявил, что региональные власти должны выявлять наиболее успешные практики по улучшению делового климата

    Автор: Тимур Румянцев
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