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Боевики ИГИЛ вернулись в иракскую Хавиджу
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    Боевики ИГИЛ вернулись в иракскую Хавиджу

    14:38  27 Декабря 2017  /обновлено: 14:38  27 Декабря 2017
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    Боевики ИГИЛ вернулись в иракскую Хавиджу

    Киркук, 27 декабря. Местные власти иракской провинции Киркук заявили, что боевики «Исламского государства»1 вернулись в населенный пункт Хавиджа.

    Сотрудники администрации провинции Киркук сообщили, что в населенном пункте Хавиджа были замечены боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). По предварительным данным в городе могли активизироваться «спящие» ячейки «Халифата» или боевики могли вернуться из пустынных районов провинции Найнава.

    Ранее уже отмечалось, что двумя днями ранее игиловцы атаковали подразделения иракской армии и шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»), в ходе столкновения правительственные силы потеряли около 40 человек. В районе произошло несколько террористических актов.

    Местные власти считают, что войска должны усилить контингент войск в провинции и провести полную зачистку Хавиджи.

    Боевики ИГИЛ вернулись в иракскую Хавиджу

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #ирак #киркук #хавиджа
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