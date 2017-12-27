Боевики ИГИЛ вернулись в иракскую Хавиджу

Киркук, 27 декабря. Местные власти иракской провинции Киркук заявили, что боевики «Исламского государства»1 вернулись в населенный пункт Хавиджа.

Сотрудники администрации провинции Киркук сообщили, что в населенном пункте Хавиджа были замечены боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). По предварительным данным в городе могли активизироваться «спящие» ячейки «Халифата» или боевики могли вернуться из пустынных районов провинции Найнава.

Ранее уже отмечалось, что двумя днями ранее игиловцы атаковали подразделения иракской армии и шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»), в ходе столкновения правительственные силы потеряли около 40 человек. В районе произошло несколько террористических актов.

Местные власти считают, что войска должны усилить контингент войск в провинции и провести полную зачистку Хавиджи.

1 Организация запрещена на территории РФ.