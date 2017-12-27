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Политика
Путин призвал глав регионов не погружаться в «долговую яму»
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    Путин призвал глав регионов не погружаться в «долговую яму»

    14:41  27 Декабря 2017  /обновлено: 14:42  27 Декабря 2017
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    Путин призвал глав регионов не погружаться в «долговую яму»

    Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что регионы не должны набирать новые долги, «разбрасывая» бюджетные средства. Президент подчеркнул, что регионы РФ должны тратить бюджетные деньги на оздоровление финансовой системы. Об этом глава государства сказал в ходе заседания госсовета по вопросам инвестиционной политики, в котором участвуют главы регионов России.

    «Я прошу отнестись к этому серьезно, обращаю на это ваше внимание: те ресурсы, которые вы получаете, должны вести к оздоровлению финансов в регионах. Не нужно набирать новые долги, разбрасывая полученные ресурсы на то, что вы считаете наиболее целесообразным, и опять погружаться в эту долговую яму», — сказал Путин.

    Президент также добавил, что некоторые регионы продолжают брать кредиты в коммерческих банках, где процентная ставка намного выше, чем у государства. В этой связи Путин поручил соответствующим министерствам и ведомствам регулярно докладывать о результатах работы по оздоровлению финансовой системы в регионах России.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #экономика #регионы
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