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Проездной льготный билет подорожает в Петербурге с 2018 года
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    Проездной льготный билет подорожает в Петербурге с 2018 года

    14:08  27 Декабря 2017  /обновлено: 14:09  27 Декабря 2017
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    Проездной льготный билет подорожает в Петербурге с 2018 года

    Санкт-Петербург, 27 декабря. В Петербурге единый именной льготный билет подорожает на 31 рубль с 1 января следующего года и составит 576 рублей. Об этом свидетельствуют данные распоряжения комитета по тарифам Петербурга.

    С нового года в городе на Неве подорожают льготные проездные. По данным пресс-службы петербургского метрополитена, изменения затронут единый билет и единый льготный именной билет, который действует полтора часа, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Проездной льготный билет подорожает в Петербурге с 2018 года

    Сообщается, что единый льготный проездной подорожает на 31 рубль — до 576 рублей. Стоимость единого билета для проезда в метрополитене и наземном транспорте составит 65 рублей.

    Напомним, как ранее сообщали в Смольном, абсолютное большинство остальных тарифов не изменится.

    Автор: Дана Балан
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    #петербург #метро #проездной
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