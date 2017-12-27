Проездной льготный билет подорожает в Петербурге с 2018 года

Санкт-Петербург, 27 декабря. В Петербурге единый именной льготный билет подорожает на 31 рубль с 1 января следующего года и составит 576 рублей. Об этом свидетельствуют данные распоряжения комитета по тарифам Петербурга.

С нового года в городе на Неве подорожают льготные проездные. По данным пресс-службы петербургского метрополитена, изменения затронут единый билет и единый льготный именной билет, который действует полтора часа, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Сообщается, что единый льготный проездной подорожает на 31 рубль — до 576 рублей. Стоимость единого билета для проезда в метрополитене и наземном транспорте составит 65 рублей.

Напомним, как ранее сообщали в Смольном, абсолютное большинство остальных тарифов не изменится.