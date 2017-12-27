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Женщина пропала при загадочных обстоятельствах в Новокузнецке
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    Женщина пропала при загадочных обстоятельствах в Новокузнецке

    14:07  27 Декабря 2017  /обновлено: 14:07  27 Декабря 2017
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    Женщина пропала при загадочных обстоятельствах в Новокузнецке

    Кемерово, 27 декабря. Полиция и волонтеры ищут жительницу Новокузнецка, которая ушла из дома и не вернулась. 

    Как стало известно, 30-летняя девушка ушла из дома, расположенного по улице Тореза, во вторник, 26 декабря, о ее местонахождении до сих пор ничего не известно. Поиском занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции, сообщает «Газета Кемерова».

    Приметы девушки: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, у нее светлые волосы и серо-голубые глаза. На ней был лыжный костюм: черная куртка, красные штаны, белая шапка и полуботинки.

    Просят всех, кто видел девушку или владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить в отдел полиции(позвонив по телефону 02) или в поисковый отряд «Лиза Алерт» по телефону 8-800-700-54-52.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новокузнецк #кемеровская область #пропал человек
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