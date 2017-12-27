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Выборы-2018: документы Путина пройдут проверку 12 ведомств
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    Выборы-2018: документы Путина пройдут проверку 12 ведомств

    14:22  27 Декабря 2017  /обновлено: 14:22  27 Декабря 2017
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    Выборы-2018: документы Путина пройдут проверку 12 ведомств

    Москва, 27 декабря. Документы Владимира Путина, представленные в ЦИК России для выдвижения кандидатом на выборах в марте 2018 года, проверят максимум в течение пяти дней через 12 ведомств.

    Как пояснили в пресс-службе ЦИК, такую процедуру проходят документы всех кандидатов в президенты РФ.

    Напомним, действующий президент РФ Владимир Путин принял решение участвовать в выборах 2018 года как самовыдвиженец. 26 декабря инициативная группа избирателей численностью более 600 человек проголосовала за его выдвижение в качестве кандидата. На прошлой неделе Путин лично представил в ЦИК пакет документов для регистрации.

     

     

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #выборы-2018
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