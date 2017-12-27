Выборы-2018: документы Путина пройдут проверку 12 ведомств

Москва, 27 декабря. Документы Владимира Путина, представленные в ЦИК России для выдвижения кандидатом на выборах в марте 2018 года, проверят максимум в течение пяти дней через 12 ведомств.

Как пояснили в пресс-службе ЦИК, такую процедуру проходят документы всех кандидатов в президенты РФ.

Напомним, действующий президент РФ Владимир Путин принял решение участвовать в выборах 2018 года как самовыдвиженец. 26 декабря инициативная группа избирателей численностью более 600 человек проголосовала за его выдвижение в качестве кандидата. На прошлой неделе Путин лично представил в ЦИК пакет документов для регистрации.