Путин назвал наращивание инвестиций политической задачей

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что наращивание инвестиций и предпринимательской активности в РФ является экономическая, но и политическая задача. Об этом глава государства заявил на заседании госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах России.

Президент отметил, что инвестиционная привлекательность и высокий уровень предпринимательской активности являются основой экономического роста регионов.

«Именно это создает реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом для реализации программ благоустройства и улучшения городской среды, реализации экологических проектов», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что местные власти должны выявлять наиболее успешные практики по улучшению делового климата в российских регионах.