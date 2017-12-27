Путин назвал наращивание инвестиций политической задачей
Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что наращивание инвестиций и предпринимательской активности в РФ является экономическая, но и политическая задача. Об этом глава государства заявил на заседании госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах России.
Президент отметил, что инвестиционная привлекательность и высокий уровень предпринимательской активности являются основой экономического роста регионов.
«Именно это создает реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом для реализации программ благоустройства и улучшения городской среды, реализации экологических проектов», — сказал Путин.
Глава государства также добавил, что местные власти должны выявлять наиболее успешные практики по улучшению делового климата в российских регионах.