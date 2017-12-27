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«Хмеймим» и «Тартус» смогут обеспечить стабильность в Сирии — Генштаб РФ
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    «Хмеймим» и «Тартус» смогут обеспечить стабильность в Сирии — Генштаб РФ

    14:11  27 Декабря 2017  /обновлено: 14:13  27 Декабря 2017
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    «Хмеймим» и «Тартус» смогут обеспечить стабильность в Сирии — Генштаб РФ

    Москва, 27 декабря. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что сил группировки войск на базах «Хмеймим» и «Тартус» достаточно для обеспечения целостности Сирии.

    Валерий Герасимов напомнил, что на территории Сирии сейчас остаются авиабаза ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ «Тартус», которые при необходимости смогут оказать помощь сирийским войскам. Личного состава баз вполне достаточно для поддержания стабильности в стране, отметил начальник Генштаба.  

    Отмечается, что российские военные советники находятся во многих подразделениях Сирийской арабской армии. За два года военной операции в САР российские офицеры и младший командный состав получили реальный боевой опыт и большую практику, подчеркнул Герасимов. Сейчас они готовы эффективно вести боевые действия и отстаивать свою территорию.

    Ранее сообщалось, что в ходе проведения антитеррористической операции Сирию прошли 48 тысяч российских военнослужащих.

    «Хмеймим» и «Тартус» смогут обеспечить стабильность в Сирии — Генштаб РФ

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хмеймим #валерий герасимов #тартус
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