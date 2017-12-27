Москва, 27 декабря. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что сил группировки войск на базах «Хмеймим» и «Тартус» достаточно для обеспечения целостности Сирии.

Валерий Герасимов напомнил, что на территории Сирии сейчас остаются авиабаза ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ «Тартус», которые при необходимости смогут оказать помощь сирийским войскам. Личного состава баз вполне достаточно для поддержания стабильности в стране, отметил начальник Генштаба.

Отмечается, что российские военные советники находятся во многих подразделениях Сирийской арабской армии. За два года военной операции в САР российские офицеры и младший командный состав получили реальный боевой опыт и большую практику, подчеркнул Герасимов. Сейчас они готовы эффективно вести боевые действия и отстаивать свою территорию.

Ранее сообщалось, что в ходе проведения антитеррористической операции Сирию прошли 48 тысяч российских военнослужащих.