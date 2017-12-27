В ЛНР помиловали пленных, подлежащих обмену с Киевом

Луганск, 27 декабря. Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о помиловании подлежащих обмену удерживавшихся лиц.

Обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной запланирован на 27 декабря в Майорске. Представители Донецкой и Луганской народной республик уже прибыли к месту проведения обмена пленными с Украиной.

Как сообщалось ранее, обмен будет проведен по формуле «306 на 74». Донецкая и Луганская народные республики передадут Киеву 74 украинских гражданина, в обмен в ДНР и ЛНР вернутся 306 пленных, которые удерживались на Украине.

Пасечник подчеркнул, что ЛНР была и останется приверженцем Минских соглашений, и готова на выполнение всех необходимых условий для освобождения лиц, находящихся в плену как на территории Украины, так и на территории Луганской народной республики.