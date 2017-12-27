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В ЛНР помиловали пленных, подлежащих обмену с Киевом
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    В ЛНР помиловали пленных, подлежащих обмену с Киевом

    13:59  27 Декабря 2017  /обновлено: 13:59  27 Декабря 2017
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    В ЛНР помиловали пленных, подлежащих обмену с Киевом

    Луганск, 27 декабря. Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о помиловании подлежащих обмену удерживавшихся лиц.

    Обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной запланирован на 27 декабря в Майорске. Представители Донецкой и Луганской народной республик уже прибыли к месту проведения обмена пленными с Украиной. 

    Как сообщалось ранее, обмен будет проведен по формуле «306 на 74». Донецкая и Луганская народные республики передадут Киеву 74 украинских гражданина, в обмен в ДНР и ЛНР вернутся 306 пленных, которые удерживались на Украине. 

    Пасечник подчеркнул, что ЛНР была и останется приверженцем Минских соглашений, и готова на выполнение всех необходимых условий для освобождения лиц, находящихся в плену как на территории Украины, так и на территории Луганской народной республики.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина
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