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Россия
ЦИК РФ принял к рассмотрению документы Путина для выдвижения на выборах-2018
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    ЦИК РФ принял к рассмотрению документы Путина для выдвижения на выборах-2018

    13:50  27 Декабря 2017  /обновлено: 14:06  27 Декабря 2017
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    ЦИК РФ принял к рассмотрению документы Путина для выдвижения на выборах-2018

    Москва, 27 декабря. ЦИК РФ принял к рассмотрению документы Владимира Путина для выдвижения кандидатом на выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года.

    Пакет документов у действующего главы государства принял член ЦИК Александр Клюкин. Он поздравил президента с наступающим новым годом и пожелал ему успехов.

    «Документы приняты. Спасибо. Успехов в новом году», — приводит слова Клюкина РИА Новости.

    Напомним, действующий президент РФ Владимир Путин принял решение участвовать в выборах 2018 года как самовыдвиженец. 26 декабря инициативная группа избирателей численностью более 600 человек проголосовала за его выдвижение в качестве кандидата. В среду Путин лично представил в ЦИК пакет документов для регистрации.

    ЦИК РФ принял к рассмотрению документы Путина для выдвижения на выборах-2018

    В число документов, которые кандидат-самовыдвиженец должен предоставить в ЦИК, входят ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, сведения о доходах и расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах.

    О намерении принять участие в выборах в 2018 году в качестве кандидата Владимир Путин сообщил 6 декабря в Нижнем Новгороде. По данным социологических опросов, уже сейчас порядка 70% россиян готовы отдать свой голос за Путина.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #выборы-2018 #цик рф
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