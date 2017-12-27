«Мелкая месть»: в ЦИК объяснили публикации СМИ о доходе Памфиловой

Москва, 27 декабря. ЦИК объяснил доходы главы комиссии Эллы Памфиловой за 2016 год. По данным пресс-службы ведомства, 30,7 млн рублей складывается из заработной платы Памфиловой в 5,7 млн рублей, а также из средств, полученных в результате продажи собственной недвижимости.

Ряд СМИ растиражировал «убийственные факты» о трудовой деятельности и дохода главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Здесь отмечается, что заработная плата чиновницы за прошлый год составила 5,7 млн рублей. Остальные 24,16 млн являются разовым доходом, который получен в результате продажи земельного участка и дома. Кроме того, Памфилова в период с 1986 по 1989 возглавляла профсоюзную организацию в Мосэнерго.

«Прозвучавшие личные комментарии А.Навального могут восприниматься только как мелкая месть, не достойная ни политика, ни мужчины», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что 25 декабря Центризбирком отказал блогеру Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на президентских выборах из-за судимости. Отметим, что согласно действующему российскому законодательству ЦИК не может принять документы кандидатов с непогашенной судимостью. После получения отказа несостоявшийся кандидат опубликовал в своем блоге данные о доходах Памфиловой.