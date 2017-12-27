В Раде объяснили, почему генералы ВСУ опасаются применять американскую технику в Донбассе

Киев, 27 декабря. Вашингтон поставил Украине около 50 радаров контрбатарейной борьбы, однако после того, как два из них оказались у ополченцев, генералы ВСУ опасаются применять американские РЛС, заявил накануне депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук.

Как рассказал Тымчук украинскому изданию «Апостроф», во время боев в Донбассе возле населенного пункта Дебальцево два радара были оставлены украинскими подразделениями. По словам депутата, РЛС были выведены из строя и восстановлению не подлежали, однако этот факт все-же повлиял в невыгодную для Киева сторону в дискуссии по предоставлению Украине летального оружия.

Теперь, как сообщил изданию Тымчук, само командование украинской армии опасается использовать американские радары в так называемой зоне «АТО», и РЛС находятся на складах.

Напомним, на прошлой неделе США приняли решение о поставках летального оружия на Украину. МИД РФ в этой связи выразил Вашингтону свою обеспокоенность. Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова также заявила, что, поставляя летальное оружие Украине, США фактически становятся соучастниками убийств, поскольку таким решением подталкивают Киев к военным действиям в Донбассе.