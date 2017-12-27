«Хезболла» считает сопротивление США — единственной верной стратегией

Бейрут, 27 декабря. Заместитель председателя исполнительного комитета партии «Хезболла» Шейх Али Дамуш считает, что сопротивление США является единственной верной стратегией для сохранения суверенитета стран Ближнего Востока.

Представитель ливанского движения сопротивления «Хезболла» («Партия Аллаха») Али Дамуш заявил, что США и Израиль не прекращают попыток навязать свою волю многим странам Ближнего Востока и вмешаться во внутреннюю политику этих государств. В равном положении оказывают Сирия, Палестина, Ливан и Иран. Дамуш призвал арабский мир не прекращать сопротивления и сохранить свой суверенитет.

«Сопротивление свободных и гордых людей поможет им отстоять свои ценности и свою страну, и они не позволят Америке доминировать в регионе и навязывать народам чуждый выбор. У США не получилось воплотить в жизнь свои планы касательно региона, даже когда они были сильнее. Тем более, это не выйдет у них это сейчас, после поражений собственных проектов в Сирии, Ираке, да и во всем регионе в целом», — подчеркнул Дамуш.

Одной из последних попыток оказать давление на арабский мир представитель «Хезболлы» назвал решение президента США Дональда Трампа о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Дамуш уверен, что силы Сопротивления заставят американского лидера отказаться от своего решения.