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Путин прибыл в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
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    Путин прибыл в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

    13:35  27 Декабря 2017  /обновлено: 13:52  27 Декабря 2017
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    Путин прибыл в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

    Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин прибыл в ЦИК, чтобы подать документы для выдвижения своей кандидатуры на выборах президента РФ.

    Накануне в Москве состоялось собрание инициативной группы избирателей, которое поддержало самовыдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах в марте 2018 года. В инициативную группу вошли более 600 человек, среди них действующие российские политики — сенаторы и депутаты, а также артисты и музыканты, общественные деятели.

    Согласно законодательству, самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом в каждом субъекте РФ должны быть собраны не более 7,5 тысяч подписей избирателей, проживающих на его территории. Сбор подписей в поддержку выдвижения президента России Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году начнется 9 января.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #цик #выборы-2018
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