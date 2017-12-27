Путин прибыл в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин прибыл в ЦИК, чтобы подать документы для выдвижения своей кандидатуры на выборах президента РФ.

Накануне в Москве состоялось собрание инициативной группы избирателей, которое поддержало самовыдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах в марте 2018 года. В инициативную группу вошли более 600 человек, среди них действующие российские политики — сенаторы и депутаты, а также артисты и музыканты, общественные деятели.

Согласно законодательству, самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом в каждом субъекте РФ должны быть собраны не более 7,5 тысяч подписей избирателей, проживающих на его территории. Сбор подписей в поддержку выдвижения президента России Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году начнется 9 января.