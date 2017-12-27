Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России на выборах в марте 2018 года.

Владимир Путин приехал в ЦИК: Подать документы для участия в президентских выборах pic.twitter.com/cJ2aYLRWES — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 27, 2017

Отметим, что пакет документов, представляемых в Центральную избирательную комиссию кандидатом-самовыдвиженцем, обязан содержать прошение о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, а также паспорт, данные о доходах и расходах, банковских счетах, вкладах и ценных акциях.

Напомним, глава российского государства Путин идет на выборы-2018 как самовыдвиженец.

Действующий президент России объявил о намерении идти на выборы-2018 6 декабря текущего года.

Владимир Путин. Биография