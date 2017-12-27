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Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России
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    Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России

    13:36  27 Декабря 2017  /обновлено: 13:52  27 Декабря 2017
    284

    Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России

    Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России на выборах в марте 2018 года.

    Отметим, что пакет документов, представляемых в Центральную избирательную комиссию кандидатом-самовыдвиженцем, обязан содержать прошение о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, а также паспорт, данные о доходах и расходах, банковских счетах, вкладах и ценных акциях.

    Напомним, глава российского государства Путин идет на выборы-2018 как самовыдвиженец.

    Действующий президент России объявил о намерении идти на выборы-2018 6 декабря текущего года.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #выборы-2018
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