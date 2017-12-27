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Украина
Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели
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    Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

    13:48  27 Декабря 2017  /обновлено: 15:11  27 Декабря 2017
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    Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

    Киев, 27 декабря. Отвратительное содержание дорог на Украине приводит к смерти 15 тысяч человек ежегодно, при этом свыше 200 тысяч получают увечья и ранения. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) рассказали участники протестной акции возле Верховной Рады на улице Грушевского.

    Акцию организовали Профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины и Всеукраинский независимый профсоюз работников транспорта. Анонсировалось свыше трех тысяч человек, однако в реальности пришло не больше тысячи. Как пояснили корреспонденту ФАН активисты, это связано с тем, что в украинских СМИ запрещено анонсировать протестные акции и тем более освещать их. Действительно, на улицу Грушевского не приехала ни одна съемочная группа ни одного украинского телеканала, а других журналистов было очень мало.
     
    Тем не менее из любого окна украинского парламента был виден огромный плакат, который вывесили работники дорожных служб. Они потребовали минимальную пенсию в 5 тысяч гривен и минимальную зарплату в 10 тысяч гривен.

    Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

    Дорожников поддержали коллеги из Украинских железных дорог – они заявили, что остановят на 5 минут все пригородные электрички на всех направлениях.

    Василий Яримчук, водитель междугородного автобуса, рассказал корреспонденту ФАН, что поводом для акции стал проект закона, который позволит нелегалам заниматься перевозками наравне с лицензированными водителями.

    «Готовится закон. Чиновники хотят принять закон, который позволит выйти на дорогу нелегалам. В отрасли и так бардак. И будет еще хуже, и сегодняшних официалов ждет увольнение. Мы простые работяги, мы против такого закона. Мы хотим, чтобы выплачивали зарплату легальным водителям, чтобы власти не помогали нелегалам», - рассказал водитель.

    «В перспективе мы можем вообще остаться без работы. Придут другие перевозчики и нам, официальным перевозчикам, наступит конец. Сотни тысяч людей останутся без работы из-за вымогательства денег. Вот такая нас ждет перспектива. Надо пресекать это вымогательство на ранее стадии», - рассказал другой водитель.

    Возмущение перевозчиков вызвал зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №7386 о лицензировании грузоперевозок в Украине. Согласно документу, для получения лицензии на грузоперевозки нужно будет не только выполнить требования к парку авто, но и документально подтвердить финансовую состоятельность компании.

    Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

    Так, лицензию на перевозки внутри страны сможет получить предприятие с финансовыми активами не менее 1,5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (50 тыс. рублей.), если оно работает только с одним транспортным средством, и 800 НМДГ (27 тыс. рублей) — на каждое следующее транспортное средство. Для тех, кто захочет заниматься международными перевозками, требования в десять раз жестче: придется подтвердить финансовые активы на уровне 15 тыс. НМДГ (500 тыс. рублей) и 8,5 тыс. НМДГ (300 тыс. рублей).

    «Жулики будут готовы заплатить 25 тыс. грн., чтобы украсть фуру с товаром стоимостью 2,5 млн грн. Зато добропорядочные перевозчики от нового законопроекта пострадают. Это вымогательство», — говорят перевозчики.

    Многие из них заявляют, что в случае принятия закона готовят массовые акции протеста, в ходе которых грузовики перекроют движение в Киеве.

    Автор: Денис Машкин из Киева специально для ФАН
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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