Очевидец рассказал об обстановке вокруг фабрики «Меньшевик», где открыли стрельбу

Москва, 27 декабря. Продавец продуктового магазина, стоящего по соседству с фабрикой «Меньшевик» в Москве, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей об обстановке в районе.

Рядом с территорией фабрики «Меньшевик» находится небольшой продуктовый магазин. Там работает продавец по имени Равшан. Он пообщался с корреспондентом ФАН.

«Я здесь с самого утра на смене, — рассказал мужчина. — Никаких выстрелов или другого шума не слышал. На улице только в девять часов все кричали, как сумасшедшие!»

В настоящее время Равшан продолжает спокойно выполнять свою работу.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции и Росгвардии приступили к штурму фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба.