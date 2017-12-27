Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Новые купюры с изображением Владивостока и Крыма появились в банкоматах
Происшествия
Очевидец рассказал об обстановке вокруг фабрики «Меньшевик», где открыли стрельбу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Очевидец рассказал об обстановке вокруг фабрики «Меньшевик», где открыли стрельбу

    13:38  27 Декабря 2017  /обновлено: 13:38  27 Декабря 2017
    197

    Очевидец рассказал об обстановке вокруг фабрики «Меньшевик», где открыли стрельбу

    Москва, 27 декабря. Продавец продуктового магазина, стоящего по соседству с фабрикой «Меньшевик» в Москве, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей об обстановке в районе.

    Рядом с территорией фабрики «Меньшевик» находится небольшой продуктовый магазин. Там работает продавец по имени Равшан. Он пообщался с корреспондентом ФАН.

    «Я здесь с самого утра на смене, — рассказал мужчина. — Никаких выстрелов или другого шума не слышал. На улице только в девять часов все кричали, как сумасшедшие!»

    В настоящее время Равшан продолжает спокойно выполнять свою работу.

    Очевидец рассказал об обстановке вокруг фабрики «Меньшевик», где открыли стрельбу

    Ранее стало известно, что сотрудники полиции и Росгвардии приступили к штурму фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #фабрика #очевидец #выстрелы #меньшевик
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Крупнейший за всю историю конфликта в Донбассе обмен пленными начался под Горловкой

        Крупнейший за всю историю конфликта в Донбассе обмен пленными начался под Горловкой

        14:48   27 Декабря 2017
        3547
        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        13:48   27 Декабря 2017
        1936
        Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России

        Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России

        13:36   27 Декабря 2017
        284
        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        11:42   27 Декабря 2017
        585