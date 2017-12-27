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Запущенный с «Байконура» спутник Анголы перестал выходить на связь
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    Запущенный с «Байконура» спутник Анголы перестал выходить на связь

    13:38  27 Декабря 2017  /обновлено: 13:40  27 Декабря 2017
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    Запущенный с «Байконура» спутник Анголы перестал выходить на связь

    Москва, 27 декабря. Связь с ангольским спутником «Ангосат», запущенным с космодрома «Байконур» 26 декабря, была потеряна на этапе раскрытия солнечных батарей, сообщает источник в ракетно-космической отрасли.

    Как сообщает ТАСС, после отделения от разгонного блока «Фрегат» операция шла в штатном режиме, включилась система ориентации спутника.

    «Затем началось раскрытие солнечных батарей, на этом этапе была потеряна телеметрия», — пояснил собеседник.

    Отмечается, что спутник скорее всего признают неработоспособным.

    Напомним, что ракета-носитель «Зенит-ЗФ» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с «Байконура» накануне. «Ангосат» должен был обеспечивать вещание на территории Анголы и всей Африки.

    Автор: Алексей Громов
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    #байконур #ангостат
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