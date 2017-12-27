Запущенный с «Байконура» спутник Анголы перестал выходить на связь

Москва, 27 декабря. Связь с ангольским спутником «Ангосат», запущенным с космодрома «Байконур» 26 декабря, была потеряна на этапе раскрытия солнечных батарей, сообщает источник в ракетно-космической отрасли.

Как сообщает ТАСС, после отделения от разгонного блока «Фрегат» операция шла в штатном режиме, включилась система ориентации спутника.

«Затем началось раскрытие солнечных батарей, на этом этапе была потеряна телеметрия», — пояснил собеседник.

Отмечается, что спутник скорее всего признают неработоспособным.

Напомним, что ракета-носитель «Зенит-ЗФ» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с «Байконура» накануне. «Ангосат» должен был обеспечивать вещание на территории Анголы и всей Африки.