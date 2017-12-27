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Назарбаев выразил поддержку Путину на предстоящих выборах-2018
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    Назарбаев выразил поддержку Путину на предстоящих выборах-2018

    13:48  27 Декабря 2017  /обновлено: 13:48  27 Декабря 2017
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    Назарбаев выразил поддержку Путину на предстоящих выборах-2018

    Астана, 27 декабря. Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил поддержку президенту Российской Федерации Владимиру Путину на грядущих президентских выборах.

    Назарбаев отметил, что будущий год для России крайне важный, поскольку в марте состоятся президентские выборы.

    «Я ничего предвосхищать не хочу, но имею право высказать собственное мнение о том, что в этот период другого руководителя для России не видно. И вы это доказали», — подчеркнул Назарбаев в ходе разговора с Путиным.

    Назарбаев выразил поддержку Путину на предстоящих выборах-2018

    Президент Казахстана добавил, что Путин выводит Россию на новый уровень, а также пожелал успехов российскому лидеру.

    «Честно говоря, прямо скажу, Казахстан на Вашей стороне. Желаю успехов», — сообщил он.

    Напомним, Путин в ходе традиционной пресс-конференции, которая прошла 14 декабря, заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец.

    В среду, 27 декабря, Путин приехал в ЦИК РФ и представил свои документы для выдвижения кандидатом в президенты России.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #назарбаев #казахстан #выборы-2018
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