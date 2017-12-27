Назарбаев выразил поддержку Путину на предстоящих выборах-2018

Астана, 27 декабря. Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил поддержку президенту Российской Федерации Владимиру Путину на грядущих президентских выборах.

Назарбаев отметил, что будущий год для России крайне важный, поскольку в марте состоятся президентские выборы.

«Я ничего предвосхищать не хочу, но имею право высказать собственное мнение о том, что в этот период другого руководителя для России не видно. И вы это доказали», — подчеркнул Назарбаев в ходе разговора с Путиным.

Президент Казахстана добавил, что Путин выводит Россию на новый уровень, а также пожелал успехов российскому лидеру.

«Честно говоря, прямо скажу, Казахстан на Вашей стороне. Желаю успехов», — сообщил он.

Напомним, Путин в ходе традиционной пресс-конференции, которая прошла 14 декабря, заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец.

В среду, 27 декабря, Путин приехал в ЦИК РФ и представил свои документы для выдвижения кандидатом в президенты России.

Владимир Путин. Биография