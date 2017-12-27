В МВД раскрыли подробности операции по поимке стрелка на фабрике «Меньшевик»

Москва, 27 декабря. Руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов рассказал о том, почему вооруженного мужчину, забаррикадировавшегося на фабрике «Меньшевик» в Москве, еще не арестовали, а также опроверг информацию о заложниках в здании.

«Территория огромная! И сейчас, когда закончатся мероприятия, когда мы его задержим, если вас туда допустят, то вы увидите, что территория очень большая. Сейчас проводятся мероприятия по ее зачистке и, соответственно, по задержанию злоумышленника», — приводит комментарий Титова корреспондент ФАН, присутствующий на месте событий.

Глава пресс-службы полиции Москвы отметил, что на данный момент правоохранители располагают информацией только об одном погибшем. Сведения о том, что на территории фабрики удерживаются заложники, не соответствуют действительности, подчеркнул Титов.

Напомним, 27 декабря вооруженный мужчина забаррикадировался на фабрике «Меньшевик» на юге Москвы. По имеющейся на данный момент информации, он является бывшим главой предприятия. Сам мужчина, общаясь с представителями СМИ по телефону, ранее сказал, что застрелил охранника фабрики.