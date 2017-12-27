ЦИК рассказал подробности подачи Путиным документов для выборов-2018

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин подал документы для участия в выборах-2018 в Центральную избирательную комиссию, потратив не более 15 минут времени.

Президент России лично приехал в ЦИК, чтобы подать документы на участие в выборах-2018. В Центризбиркоме Путин поднялся на лифте на четвертый этаж, где необходимо было подать соответствующие бумаги. Прием документов состоялся в 13.38.

После этого действующий глава государства спустился на лифте и вышел из здания Центральной избирательной комиссии.

Подача документов на выборы-2018 у российского лидера заняла не более 15 минут, передает РИА Новости.

В 13.45 началось заседание Госсовета под председательством Путина.