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ЦИК рассказал подробности подачи Путиным документов для выборов-2018
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    ЦИК рассказал подробности подачи Путиным документов для выборов-2018

    14:10  27 Декабря 2017  /обновлено: 14:11  27 Декабря 2017
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    ЦИК рассказал подробности подачи Путиным документов для выборов-2018

    Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин подал документы для участия в выборах-2018 в Центральную избирательную комиссию, потратив не более 15 минут времени.

    Президент России лично приехал в ЦИК, чтобы подать документы на участие в выборах-2018. В Центризбиркоме Путин поднялся на лифте на четвертый этаж, где необходимо было подать соответствующие бумаги. Прием документов состоялся в 13.38.

    После этого действующий глава государства спустился на лифте и вышел из здания Центральной избирательной комиссии. 

    Подача документов на выборы-2018 у российского лидера заняла не более 15 минут, передает РИА Новости.

    ЦИК рассказал подробности подачи Путиным документов для выборов-2018

    В 13.45 началось заседание Госсовета под председательством Путина.

    Автор: Катерина Тимошенская
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