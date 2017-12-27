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Общество
Власти Петербурга выделят более 17 млрд рублей на ремонт домов-памятников
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    Власти Петербурга выделят более 17 млрд рублей на ремонт домов-памятников

    14:01  27 Декабря 2017  /обновлено: 14:01  27 Декабря 2017
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    Власти Петербурга выделят более 17 млрд рублей на ремонт домов-памятников

    Санкт-Петербург, 27 декабря. В Петербурге почти 17,4 млрд рублей будет направлено на ремонт фасадов многоквартирных домов, являющимися объектами культурного наследия. Проект соответствующей подпрограммы был разработан профильными комитетами.

    «В период с 2018 по 2024 годы сумма [бюджетных] расходов составит 17,387 млрд руб., в том числе на разработку проектной документации — 840,871 млн руб.», — говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Игоря Албина. 

    Отмечается, реставрация фасадов многоквартирных домов объектов культурного наследия будет происходить в рамках отдельного мероприятия подпрограммы «Наследие» государственной программы «Развитие сферы культуры в Санкт- Петербурге».

    В настоящее время фасады 262 многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, находятся в неудовлетворительном состоянии, о чем говорят предварительные данные Жилищного комитета.

    Напомним, ранее сообщалось, что бывшую гостиницу в Екатеринбурге, в номерах которой останавливался Антон Павлович Чехов, отреставрируют.

    Автор: Тимур Румянцев
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