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Путин обсудил с Назарбаевым развитие двусторонних отношений РФ и Казахстана
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    Путин обсудил с Назарбаевым развитие двусторонних отношений РФ и Казахстана

    13:46  27 Декабря 2017  /обновлено: 13:46  27 Декабря 2017
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    Путин обсудил с Назарбаевым развитие двусторонних отношений РФ и Казахстана

    Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин заявил об укреплении экономических связей с Казахстаном, о чем свидетельствует увеличение товарооборота на 34 процента между двумя странами. Об этом он сказал в ходе общения с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

    Глава государства РФ Владимир Путин прокомментировал развитие двусторонних отношений Москвы и Астаны. 

    «Отношения между Казахстаном и Россией развиваются очень успешно, рост товарооборота за первые десять месяцев текущего года более 34% — это серьезное движение вперед», — сказал президент.

    Россия инвестировала в экономику Казахстана свыше 10 млрд долларов, добавил Путин. Он подчеркнул, что РФ и Казахстан обсудили вопросы энергетического сотрудничества, развития партнерства в космической отрасли, а также продвижение Астаны на пути приобретения новых технологий.

    Владимир Путин поблагодарил своего казахстанского коллегу за предложение провести встречу экспертов по цифровым технологиям в Казахстане. Он назвал Астану ключевым партнером Москвы. 

    Путин обсудил с Назарбаевым развитие двусторонних отношений РФ и Казахстана

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #назарбаев #казахстан
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