Путин обсудил с Назарбаевым развитие двусторонних отношений РФ и Казахстана

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин заявил об укреплении экономических связей с Казахстаном, о чем свидетельствует увеличение товарооборота на 34 процента между двумя странами. Об этом он сказал в ходе общения с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

Глава государства РФ Владимир Путин прокомментировал развитие двусторонних отношений Москвы и Астаны.

«Отношения между Казахстаном и Россией развиваются очень успешно, рост товарооборота за первые десять месяцев текущего года более 34% — это серьезное движение вперед», — сказал президент.

Россия инвестировала в экономику Казахстана свыше 10 млрд долларов, добавил Путин. Он подчеркнул, что РФ и Казахстан обсудили вопросы энергетического сотрудничества, развития партнерства в космической отрасли, а также продвижение Астаны на пути приобретения новых технологий.

Владимир Путин поблагодарил своего казахстанского коллегу за предложение провести встречу экспертов по цифровым технологиям в Казахстане. Он назвал Астану ключевым партнером Москвы.