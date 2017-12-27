Мины от ИГИЛ и бомбы коалиции США: в каких условиях живут люди в освобожденном Мосуле

Мосул, 27 декабря. Западная коалиция освободила иракский Мосул от боевиков «Исламского государства»1, практически полностью превратив его в руины.

Командование международной коалиции во главе с США пять месяцев назад отчиталась о полном освобождении Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Город до сих пор лежит в руинах, однако люди продолжают возвращаться в свои дома, вернее в то, что от них осталось.

Многие возвращаются в город просто потому, что им больше некуда идти, международное сообщество обещало гуманитарную помощь и всемерную поддержку при восстановлении крупного населенного пункта, однако это были лишь разговоры, пишет RT. Жителям приходится продавать последнее имущество для пропитания и самостоятельно разбирать завалы, поминутно рискуя подорваться на мине или авиабомбе.

Боевики «Халифата» перед поражением оставили тысячи ловушек по всему городу, не меньшую опасность представляют и неразорвавшиеся американские бомбы. ВВС США нанесли по городу не менее 13 тысяч авиационных ударов и множество боеприпасов все еще остаются под руинами. Во время работ по разбору завалов ежедневно гибнут люди. Жители Мосула страдают от «сюрпризов» исламистов «Халифата» в той же мере, что и от «демократических» бомб США.

1 Организация запрещена на территории РФ.