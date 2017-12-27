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Назарбаев: Операция в Сирии показала способность России отвечать за мир на Земле
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    Назарбаев: Операция в Сирии показала способность России отвечать за мир на Земле

    13:24  27 Декабря 2017  /обновлено: 13:24  27 Декабря 2017
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    Назарбаев: Операция в Сирии показала способность России отвечать за мир на Земле

    Москва, 27 декабря. Глава Казахстана Нурсулан Назарбаев заявил, что операция в Сирии доказала способность России отвечать за глобальный мир на Земле.

    В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Назарбаев отметил, что для России уходящий год был непростым из-за санкций со стороны Евросоюза и США, а также из-за необходимости бороться с терроризмом в Сирии.

    Тем не менее операция ВКС РФ, по словам казахстанского лидера, «восстановила гордость России и показала ее державой, которая может отвечать за глобальный мир на Земле».

    Напомним, что 11 декабря Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу группировки войск РФ из Сирии.

    Ранее сообщалось, что Лавров назвал главную антитеррористическую задачу РФ в Сирии. По словам главы МИД РФ, она заключается в разгроме международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в РФ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #назарбаев
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