Назарбаев: Операция в Сирии показала способность России отвечать за мир на Земле

Москва, 27 декабря. Глава Казахстана Нурсулан Назарбаев заявил, что операция в Сирии доказала способность России отвечать за глобальный мир на Земле.

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Назарбаев отметил, что для России уходящий год был непростым из-за санкций со стороны Евросоюза и США, а также из-за необходимости бороться с терроризмом в Сирии.

Тем не менее операция ВКС РФ, по словам казахстанского лидера, «восстановила гордость России и показала ее державой, которая может отвечать за глобальный мир на Земле».

Напомним, что 11 декабря Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу группировки войск РФ из Сирии.

Ранее сообщалось, что Лавров назвал главную антитеррористическую задачу РФ в Сирии. По словам главы МИД РФ, она заключается в разгроме международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.