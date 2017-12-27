Премьер Бельгии приедет в РФ для встреч с Путиным и Медведевым
Москва, 27 декабря. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель прибудет с визитом в Россию в конце января. Ожидается, что он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем правительства Дмитрием Медведевым.
Об этом сообщил в среду официальный представитель Мишеля Фредерик Кодерлье.
«Премьер-министр Шарль Мишель совершит рабочий визит в Россию с 29 по 31 января 2018 года», — уточнил он РИА Новости.
Напомним, о планах премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля посетить Москву стало известно в начале декабря. Как сообщали бельгийские СМИ, поездка Мишеля должна стать сигналом для других стран Евросоюза о том, что с Россией нужно вести дипломатический диалог, несмотря на санкции.
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