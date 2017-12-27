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Экономика
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Украина
Гройсман потребовал отставки главы Укроборонпрома
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    Гройсман потребовал отставки главы Укроборонпрома

    13:36  27 Декабря 2017  /обновлено: 13:37  27 Декабря 2017
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    Гройсман потребовал отставки главы Укроборонпрома

    Киев, 27 декабря. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал отставки главы государственного концерна Укроборонпром Романа Романова из-за ситуации с невыплатой зарплаты работникам Николаевского судостроительного завода. 

    Гройсман отметил, что ранее дал поручение руководству концерна ликвидировать задолженность перед сотрудниками предприятия.

    «Задолженность не погашена, я слышал, что они не могут этого сделать. Я этого не понимаю, поэтому я сегодня напишу представление на президента, советую руководителю Укроборонпрома сегодня уволиться самостоятельно», — приводят заявление Гройсмана украинские СМИ.

    Напомним, ранее оборонно-промышленный концерн сообщил об остановке производства на Николаевском судостроительном заводе из-за отсутствия возможности оплатить работу сотрудников предприятия.

    При этом в Укроборонпроме заявили, что работа завода была остановлена из-за того, что власти с начала 2015 года отказываются возмещать предприятию средства, потраченные на содержание недостроенного ракетного крейсера «Украина».

    По данным Укроборонпрома, счета завода арестованы, а задолженность по зарплате составляет более 58 миллионов гривен (более 2 миллионов долларов).

    Автор: Федор Веснин
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    #украина #гройсман #укроборонпром #задолженность
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