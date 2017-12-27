Гройсман потребовал отставки главы Укроборонпрома

Киев, 27 декабря. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал отставки главы государственного концерна Укроборонпром Романа Романова из-за ситуации с невыплатой зарплаты работникам Николаевского судостроительного завода.

Гройсман отметил, что ранее дал поручение руководству концерна ликвидировать задолженность перед сотрудниками предприятия.

«Задолженность не погашена, я слышал, что они не могут этого сделать. Я этого не понимаю, поэтому я сегодня напишу представление на президента, советую руководителю Укроборонпрома сегодня уволиться самостоятельно», — приводят заявление Гройсмана украинские СМИ.

Напомним, ранее оборонно-промышленный концерн сообщил об остановке производства на Николаевском судостроительном заводе из-за отсутствия возможности оплатить работу сотрудников предприятия.

При этом в Укроборонпроме заявили, что работа завода была остановлена из-за того, что власти с начала 2015 года отказываются возмещать предприятию средства, потраченные на содержание недостроенного ракетного крейсера «Украина».

По данным Укроборонпрома, счета завода арестованы, а задолженность по зарплате составляет более 58 миллионов гривен (более 2 миллионов долларов).