Глава «Ростеха»: США отменят санкции уже не при нашей жизни
Москва, 27 декабря. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что очередные американские санкции будут болезненными для госкорпорации.
«Там будут болезненные для нас точки. Удар будет наноситься не только по логистике наших перевозок, но и коснется, по всей видимости, наших партнеров…», — сказал Чемезов в интервью газете «Коммерсант», говоря о вводимых с 2018 года санкциях в отношении России.
Он также добавил, что эти санкции «отменят уже не при нашей жизни».
Между тем, глава госкорпорации с оптимизмом сообщил, что компания будет искать варианты выхода из ситуации. Он добавил, что из-за подобных мер госкорпорация уже потеряла ряд рынков, однако нашла другие точки сбыта продукции в латиноамериканском регионе, в арабском мире.
Чемезов также заявил, что все эти санкции являются примером недобросовестной конкуренции.
«Они стараются оказывать давление, понимая, что наше оружие очень конкурентоспособное, по цене более дешевое, а по качеству не уступает аналогам из Америки или Европы, а зачастую и превосходит», — отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва прорабатывает и принимает меры по защите своих интересов в связи с возможным продолжением санкционной политики США.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что США загоняют себя антироссийскими санкциями в тупик, в то время как на Россию эти меры практически не действуют.
В августе по итогам встречи с представителями французского бизнеса глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что санкции США дают новые возможности для европейских партнеров. Бизнесмены Европы это понимают и собираются активно развивать свой бизнес в России.