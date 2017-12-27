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Спецназ штурмует фабрику «Меньшевик», где забаррикадировался стрелок
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    Спецназ штурмует фабрику «Меньшевик», где забаррикадировался стрелок

    13:08  27 Декабря 2017  /обновлено: 13:09  27 Декабря 2017
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    Спецназ штурмует фабрику «Меньшевик», где забаррикадировался стрелок

    Москва, 27 декабря. Сотрудники полиции и Росгвардии приступили к штурму фабрики «Меньшевик», где ее бывший директор устроил стрельбу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Правоохранители подтвердили, что стрелок — Илья Аверьянов. Он вооружен ружьем. Мужчина оказывал активное сопротивление сотрудникам спецслужб, в результате полиция не смогла установить с ним контакт. В связи с этим спецназ вошел в здание и приступил к «зачистке».

    Напомним, здание фабрики расположено на улице Иловайской на юге Москвы.

    Ранее в СК РФ сообщили, что стрельбу на территории фабрики начал бывший хозяин предприятия, который вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. 

    Автор: Тимур Румянцев
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