Спецназ штурмует фабрику «Меньшевик», где забаррикадировался стрелок

Москва, 27 декабря. Сотрудники полиции и Росгвардии приступили к штурму фабрики «Меньшевик», где ее бывший директор устроил стрельбу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Правоохранители подтвердили, что стрелок — Илья Аверьянов. Он вооружен ружьем. Мужчина оказывал активное сопротивление сотрудникам спецслужб, в результате полиция не смогла установить с ним контакт. В связи с этим спецназ вошел в здание и приступил к «зачистке».

Напомним, здание фабрики расположено на улице Иловайской на юге Москвы.

Ранее в СК РФ сообщили, что стрельбу на территории фабрики начал бывший хозяин предприятия, который вступил в словесный конфликт с нынешним руководством.