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Курды заявили, что Ирак стремится дестабилизировать курдскую автономию
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    Курды заявили, что Ирак стремится дестабилизировать курдскую автономию

    13:10  27 Декабря 2017  /обновлено: 13:10  27 Декабря 2017
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    Курды заявили, что Ирак стремится дестабилизировать курдскую автономию

    Багдад, 27 декабря. Депутат иракского парламента Мутана Амин считает, что Багдад целенаправленно дестабилизирует ситуацию в автономии, стремясь спровоцировать бунты и восстание.

    Курдский парламентарий отметил, что Багдад последовательно развивает финансовый кризис в Курдистане, отказываясь предоставить автономии ее конституционную долю в бюджете Ирака. Амин уверен, что Ирак стремится усугубить внутренний кризис Эрбиля, надеясь, что жители региона поднимут оружие друг против друга и начнут голодные бунты. В конечном итоге планом Багдада является крах всех достижений Курдистана и начало внутренней войны.

    Из-за финансовых трудностей акции протеста прошли в провинциях Сулеймания и Халабджа, во время столкновений с силами пешмерга погибло не менее пяти человек, более 80 демонстрантов получили ранения. Региональный кризис значительно усугубило нападение Ирака на спорные с курдами территории 16 октября текущего года, в результате которого Эрбиль лишился практически всех нефтяных и газовых месторождений.

    Курды заявили, что Ирак стремится дестабилизировать курдскую автономию

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #багдад #парламент #эрбиль
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