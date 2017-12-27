Курды заявили, что Ирак стремится дестабилизировать курдскую автономию

Багдад, 27 декабря. Депутат иракского парламента Мутана Амин считает, что Багдад целенаправленно дестабилизирует ситуацию в автономии, стремясь спровоцировать бунты и восстание.

Курдский парламентарий отметил, что Багдад последовательно развивает финансовый кризис в Курдистане, отказываясь предоставить автономии ее конституционную долю в бюджете Ирака. Амин уверен, что Ирак стремится усугубить внутренний кризис Эрбиля, надеясь, что жители региона поднимут оружие друг против друга и начнут голодные бунты. В конечном итоге планом Багдада является крах всех достижений Курдистана и начало внутренней войны.

Из-за финансовых трудностей акции протеста прошли в провинциях Сулеймания и Халабджа, во время столкновений с силами пешмерга погибло не менее пяти человек, более 80 демонстрантов получили ранения. Региональный кризис значительно усугубило нападение Ирака на спорные с курдами территории 16 октября текущего года, в результате которого Эрбиль лишился практически всех нефтяных и газовых месторождений.