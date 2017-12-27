Гнойный и ST записали рэп-баттл на основе самых популярных запросов в Сети

Москва, 27 декабря. Рэперы Гнойный и ST записали баттл, в котором использовали самые популярные запросы в поисковике «Яндекс» за 2017 год.

Компания «Яндекс» разместила на своем YouTube-канале видео с рэп-баттлом Гнойного и ST. Популярные исполнители использовали в своих речитативах самые популярные запросы в поисковике за этот год.

Рэперы в схватке затронули творчество Ольги Бузовой, скандальную историю с Дианой Шурыгиной, недопуск сборной России к участию в Олимпийских играх, смерть солиста Linlin Park Честера Бенингтона, программу реновации в Москве, знаменитого интернет-мема Ждуна и многое другое.

В качестве ведущего на рэп-баттле выступила голосовой помощник Алиса.

Ранее сервис Google представил проект «Год в поиске», в котором собрал все сведения о самых популярных запросах пользователей в 2017 году.