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Гнойный и ST записали рэп-баттл на основе самых популярных запросов в Сети
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    Гнойный и ST записали рэп-баттл на основе самых популярных запросов в Сети

    13:12  27 Декабря 2017  /обновлено: 13:12  27 Декабря 2017
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    Гнойный и ST записали рэп-баттл на основе самых популярных запросов в Сети

    Москва, 27 декабря. Рэперы Гнойный и ST записали баттл, в котором использовали самые популярные запросы в поисковике «Яндекс» за 2017 год.

    Компания «Яндекс» разместила на своем YouTube-канале видео с рэп-баттлом Гнойного и ST. Популярные исполнители использовали в своих речитативах самые популярные запросы в поисковике за этот год.

    Рэперы в схватке затронули творчество Ольги Бузовой, скандальную историю с Дианой Шурыгиной, недопуск сборной России к участию в Олимпийских играх, смерть солиста Linlin Park Честера Бенингтона, программу реновации в Москве, знаменитого интернет-мема Ждуна и многое другое.

    В качестве ведущего на рэп-баттле выступила голосовой помощник Алиса.

    Ранее сервис Google представил проект «Год в поиске», в котором собрал все сведения о самых популярных запросах пользователей в 2017 году.

    Автор: Катерина Тимошенская
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