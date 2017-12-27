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Шесть папуанских пингвинов переехали в Московский зоопарк
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    Шесть папуанских пингвинов переехали в Московский зоопарк

    13:07  27 Декабря 2017  /обновлено: 13:07  27 Декабря 2017
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    Шесть папуанских пингвинов переехали в Московский зоопарк

    Москва, 27 декабря. Шесть папуанских пингвинов появились в Московском зоопарке в рамках европейской программы по сохранению этого вида в неволе, сообщает пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

    По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, сейчас новые жильцы активно обживают свой вольер, изучают бассейн и знакомятся с соседями.

    Как стало известно, пингвины были привезены в московский зоопарк из Германии.

    Отметим, что папуанский пингвин является третьим по величине среди всех видов пингвинов. Рост взрослой особи достигает 90 сантиметров. В природе папуанские пингвины обитают на Фолклендских, Южных Оркнейских и Южных Сандвичевых островах.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #зоопарк #пингвины
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