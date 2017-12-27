Шесть папуанских пингвинов переехали в Московский зоопарк

Москва, 27 декабря. Шесть папуанских пингвинов появились в Московском зоопарке в рамках европейской программы по сохранению этого вида в неволе, сообщает пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, сейчас новые жильцы активно обживают свой вольер, изучают бассейн и знакомятся с соседями.

Как стало известно, пингвины были привезены в московский зоопарк из Германии.

Отметим, что папуанский пингвин является третьим по величине среди всех видов пингвинов. Рост взрослой особи достигает 90 сантиметров. В природе папуанские пингвины обитают на Фолклендских, Южных Оркнейских и Южных Сандвичевых островах.