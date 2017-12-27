В московском метро назвали причину остановки движения на салатовой ветке

Москва, 27 декабря. Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы проходит по графику после остановки поезда, которая связана со срабатыванием автоматической системы управления. Об этом говорится в сообщении метрополитена в социальной сети Twitter.

В пресс-службе уточнили, что пассажиры вышли на платформу, по тоннелю никто из граждан не ходил.

«Остановка примерно в течение 23 минут была связана со срабатыванием автоматической системы управления...», — сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что в 11.55 (по московскому времени) движение поездов было введено в график.

Напомним, в среду утром стало известно, что в тоннеле Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена приостановлено движение между станциями «Дубровка» и «Чкаловская» по причине неисправного поезда.