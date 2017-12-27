Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Новогодний open air ждет жителей Кемерово в ночь на 1 января
Происшествия
В московском метро назвали причину остановки движения на салатовой ветке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В московском метро назвали причину остановки движения на салатовой ветке

    12:54  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:56  27 Декабря 2017
    85

    В московском метро назвали причину остановки движения на салатовой ветке

    Москва, 27 декабря. Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы проходит по графику после остановки поезда, которая связана со срабатыванием автоматической системы управления. Об этом говорится в сообщении метрополитена в социальной сети Twitter.

    В пресс-службе уточнили, что пассажиры вышли на платформу, по тоннелю никто из граждан не ходил.

    «Остановка примерно в течение 23 минут была связана со срабатыванием автоматической системы управления...», — сообщили в пресс-службе.

    В московском метро назвали причину остановки движения на салатовой ветке

    Также сообщается, что в 11.55 (по московскому времени) движение поездов было введено в график.

    Напомним, в среду утром стало известно, что в тоннеле Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена приостановлено движение между станциями «Дубровка» и «Чкаловская» по причине неисправного поезда.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #метро #поезд #поломка
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        13:48   27 Декабря 2017
        221
        Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России

        Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России

        13:36   27 Декабря 2017
        200
        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        11:42   27 Декабря 2017
        423
        СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

        СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

        11:16   27 Декабря 2017
        309