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Общество
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Украина
МИД Украины нанял на работу кота Амбассадора для защиты от «русокрыс»
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    МИД Украины нанял на работу кота Амбассадора для защиты от «русокрыс»

    12:49  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:51  27 Декабря 2017
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    МИД Украины нанял на работу кота Амбассадора для защиты от «русокрыс»

    Киев, 27 декабря. Министерство иностранных дел Украины наняло на работу кота Амбассадора, сообщил директор политического департамента МИД Алексей Макеев на своей странице в Twitter.

    На работу во внешнеполитическое ведомство Украины нанят кот по кличке Амбассадор.

    «Он будет представлять украинскую-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки, — рассказал Макеев в социальной сети. — Без-воз-мез-дно».

    В ноябре текущего года официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, почему МИД РФ не берет на работу котов, как это сделало внешнеполитическое ведомство Великобритании.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #кот #мид #амбассадор
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