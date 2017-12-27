МИД Украины нанял на работу кота Амбассадора для защиты от «русокрыс»

Киев, 27 декабря. Министерство иностранных дел Украины наняло на работу кота Амбассадора, сообщил директор политического департамента МИД Алексей Макеев на своей странице в Twitter.

На работу во внешнеполитическое ведомство Украины нанят кот по кличке Амбассадор.

«Он будет представлять украинскую-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки, — рассказал Макеев в социальной сети. — Без-воз-мез-дно».

Щойно призначено нового Посла ???????? і він уже на посту в @MFA_Ukraine. Знайомтеся- Амбассадор. Він буде #Представляти українськокотячі інтереси на міжнародній арені, #Захищати від русощурів та #Сприяти виходу українського молока на світові ринки. Бєз-воз-мєз-дно! #КотікавВамВлєнту pic.twitter.com/ghyBUigqXO — Oleksii Makeiev ???????? (@Makeiev) December 26, 2017

В ноябре текущего года официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, почему МИД РФ не берет на работу котов, как это сделало внешнеполитическое ведомство Великобритании.