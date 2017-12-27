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Представители ДНР и ЛНР прибыли на место обмена пленными с Украиной
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    Представители ДНР и ЛНР прибыли на место обмена пленными с Украиной

    12:48  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:48  27 Декабря 2017
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    Представители ДНР и ЛНР прибыли на место обмена пленными с Украиной

    Горловка, 27 декабря. Представители Донецкой и Луганской народной республик прибыли к месту проведения обмена пленными с Украиной. По информации корреспондента Федерального агентства новостей, в состав колонны со стороны республик входят автобусы с пленными, автомобили сотрудников СМИ и машины скорой помощи.

    Обмен пленными пройдет около контрольно-пропускного пункта «Майорск» на территории прифронтовой зоны севернее Горловки. На месте уже присутствуют наблюдатели от ОБСЕ и представители духовенства.

    Начало процедуры обмена пленными запланировано на 13.00 по московскому времени. 

    Отметим, как сообщалось ранее, обмен будет проведен по формуле «306 на 74». Донецкая и Луганская народные республики передадут Киеву 74  украинских граждан, в обмен в ДНР и ЛНР вернутся 306 пленных, которые удерживались на Украине.  

    Автор: Федор Веснин
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    #донбасс #украина #горловка #пленные #обмен
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