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Общество
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Россия
Заместитель Шойгу принял участие во Всероссийском новогоднем юнармейском сборе
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    Заместитель Шойгу принял участие во Всероссийском новогоднем юнармейском сборе

    12:55  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:56  27 Декабря 2017
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    Заместитель Шойгу принял участие во Всероссийском новогоднем юнармейском сборе

    Москва, 27 декабря. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Николай Панков заявил, что за полтора года существования Юнармия превзошла все ожидания.

    Заместитель главы военного ведомства РФ Николай Панков отметил, что Юнармия становится площадкой для поиска талантливой молодежи в России и способна обеспечить обновление необходимых стране кадров.

    «Юнармии всего полтора года, а она уже превзошла все ожидания. Желаю вам не останавливаться на достигнутом», — подчеркнул заместитель Шойгу.

    Вместе с заместителем обороны России в торжественном мероприятии приняла участие уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, сообщает департамент информации военного ведомства. Отмечается, что за минувший год юнармейцы приняли участие во множестве мероприятий, среди которых вахты Памяти, военно-спортивная игра «Победа», специализированные смены в лагере «Артек» и многие другие.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сергей шойгу #минобороны рф #николай панков #юнармия
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