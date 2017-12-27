«Быстро и приятно»: МВД Украины доложило о начале биометрического контроля

Киев, 27 декабря. Система биометрического контроля при пересечении границы Украины на железнодорожном транспорте начала свою работу. Об этом в среду заявило МВД Украины.

Соответствующий пост появился в среду на официальной странице ведомства в Twitter.

«Биометрический контроль на железнодорожном транспорте в действии! Быстрая приятная процедура — и вы уже на Украине», — говорится в сообщении.

Біометричний контроль на залізничному транспорті у дії!

Швидка приємна процедура і ви вже в Україні! ????????#ДПСУ #новини pic.twitter.com/L78bEs9J7j — МВС України (@MVS_UA) December 27, 2017

Как сообщал ранее пресс-секретарь украинской погранслужбы Олег Слободян, биометрический контроль придется проходить гражданам 71 страны, из которых для украинской национальной безопасности якобы исходит угроза.

Как отмечал Слободян, с 26 декабря в тестовом режиме начали работу мобильные комплексы биометрического контроля на российско-украинской границе. По словам пресс-секретаря погранслужбы, Киев готовится к полномасштабному запуску биометрической системы контроля.

С 1 января 2018 года приборы для данной процедуры также появятся в КПВВ на линии разграничения в Донбассе и на границе с Крымом. Тогда же, по словам главы украинского МВД Арсена Авакова, система биометрического контроля будет работать уже на 157 основных пунктах пропуска на украинской границе.