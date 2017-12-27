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Украина
«Быстро и приятно»: МВД Украины доложило о начале биометрического контроля
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    «Быстро и приятно»: МВД Украины доложило о начале биометрического контроля

    12:54  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:54  27 Декабря 2017
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    «Быстро и приятно»: МВД Украины доложило о начале биометрического контроля

    Киев, 27 декабря. Система биометрического контроля при пересечении границы Украины на железнодорожном транспорте начала свою работу. Об этом в среду заявило МВД Украины.

    Соответствующий пост появился в среду на официальной странице ведомства в Twitter.

    «Биометрический контроль на железнодорожном транспорте в действии! Быстрая приятная процедура — и вы уже на Украине», — говорится в сообщении.

    Как сообщал ранее пресс-секретарь украинской погранслужбы Олег Слободян, биометрический контроль придется проходить гражданам 71 страны, из которых для украинской национальной безопасности якобы исходит угроза.

    Как отмечал Слободян, с 26 декабря в тестовом режиме начали работу мобильные комплексы биометрического контроля на российско-украинской границе. По словам пресс-секретаря погранслужбы, Киев готовится к полномасштабному запуску биометрической системы контроля.

    С 1 января 2018 года приборы для данной процедуры также появятся в КПВВ на линии разграничения в Донбассе и на границе с Крымом. Тогда же, по словам главы украинского МВД Арсена Авакова, система биометрического контроля будет работать уже на 157 основных пунктах пропуска на украинской границе.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #железная дорога #погранслужба #биометрический контроль
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