Подземный торговый центр построят на Павелецкой площади в Москве

Москва, 27 декабря. В Москве между Садовым кольцом и зданием Павелецкого вокзала будет построен подземный торговый центр. Его проект одобрил в среду Архсовет российской столицы.

«В целом проект мы поддерживаем», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на заседании Архсовета.

По словам руководителя проектной организации «Моспроект-2» Михаила Посохина, общая площадь ТЦ составит 78 тысяч квадратных метров, комплекс будет иметь три подземных этажа. На нижнем будет расположен паркинг на 500 машин, на двух верхних уровнях — объекты торговли и услуг.

ООО «Лэджи» является заказчиком проекта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве на месте бывшей Ховринской больницы планируется построить 200 тыс. кв. метров жилья в рамках программы реновации.