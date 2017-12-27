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Подземный торговый центр построят на Павелецкой площади в Москве
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    Подземный торговый центр построят на Павелецкой площади в Москве

    12:46  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:46  27 Декабря 2017
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    Подземный торговый центр построят на Павелецкой площади в Москве

    Москва, 27 декабря. В Москве между Садовым кольцом и зданием Павелецкого вокзала будет построен подземный торговый центр. Его проект одобрил в среду Архсовет российской столицы.

    «В целом проект мы поддерживаем», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на заседании Архсовета.

    По словам руководителя проектной организации «Моспроект-2» Михаила Посохина, общая площадь ТЦ составит 78 тысяч квадратных метров, комплекс будет иметь три подземных этажа. На нижнем будет расположен паркинг на 500 машин, на двух верхних уровнях — объекты торговли и услуг.

    ООО «Лэджи» является заказчиком проекта.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Москве на месте бывшей Ховринской больницы планируется построить 200 тыс. кв. метров жилья в рамках программы реновации.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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