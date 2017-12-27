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Украина
Чехия напугана массовой миграцией украинцев в Европу
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    Чехия напугана массовой миграцией украинцев в Европу

    12:38  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:40  27 Декабря 2017
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    В Чехии обеспокоены масштабами миграции украинцев в Европу

    Прага, 27 декабря. Депутат чешского парламента Зденек Ондрачек выразил обеспокоенность размерами украинской эмиграции в Европу, заявив, что с такими масштабами беженцами станет все население страны.

    «Боюсь, что этим решением (введением безвизового режима, — ред.) в ближайшее время мы переместим сюда все 43 миллиона жителей Украины», — выразил обеспокоенность чешский парламентарий в интервью Sputnik.

    Он отметил, что сегодня украинские мигранты занимают второе место по численности среди всех диаспор страны.

    Напомним, Одесса столкнулась с острым дефицитом работников коммунальных служб из-за массовой миграции местных дворников в Польшу. 

    Ранее депутат Рады рассказал, почему украинцы отдают детей в польские школы.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #миграция
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