Чехия напугана массовой миграцией украинцев в Европу

Прага, 27 декабря. Депутат чешского парламента Зденек Ондрачек выразил обеспокоенность размерами украинской эмиграции в Европу, заявив, что с такими масштабами беженцами станет все население страны.

«Боюсь, что этим решением (введением безвизового режима, — ред.) в ближайшее время мы переместим сюда все 43 миллиона жителей Украины», — выразил обеспокоенность чешский парламентарий в интервью Sputnik.

Он отметил, что сегодня украинские мигранты занимают второе место по численности среди всех диаспор страны.

Напомним, Одесса столкнулась с острым дефицитом работников коммунальных служб из-за массовой миграции местных дворников в Польшу.

Ранее депутат Рады рассказал, почему украинцы отдают детей в польские школы.